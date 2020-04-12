自撞剩3輪仍行駛近1公里 男子涉酒駕遭法辦

台中市陳姓男子12日凌晨酒後駕駛自小客車，擦撞路旁分隔島後，車輪受損掉落，仍以3輪駕駛近1公里，再次撞上分隔島後停下，警方到場對他酒測確認超標後送辦。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 109年4月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市陳姓男子今天凌晨酒後駕駛自小客車，擦撞路旁分隔島後，造成車輪受損掉落，以3輪駕駛近1公里，直到再撞上分隔島後才停下，警方到場對他酒測明顯超標，訊問後依法送辦。

台中市政府警察局第二分局今天表示，今天凌晨2時16分接獲民眾報案指出，北區崇德路有自小客車自撞分隔島事故，且車輛停在路中央、駕駛疑似酒駕，警方立即前往處理。

警方查出，47歲陳姓男子當晚駕駛自小客車，沿崇德路由南往北方向行駛，先在雙十路上不慎撞上快車道分隔島後，導致左前輪掉落，陳男卻未將車停下，仍持續行駛。

陳男繼續以3輪駕駛車輛近1公里，直到崇德路時不慎自撞2次分隔島，造成車輛左前方嚴重受損動彈不得，警方到場時發現陳男未受傷，但身上散發濃厚酒味且口齒不清，經呼氣酒測值達0.95毫克。

陳男向警方表示，因從事裝潢業當晚與客戶應酬飲酒，想說晚上下雨警方不會有臨檢便開車返家，沒想到撞上路旁分隔島。警方訊問後將他依公共危險罪嫌送辦。（編輯：黃世雅）1090412