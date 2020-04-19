運將撞國道掉落告示牌 法院判國賠8萬元

（中央社記者林長順台北19日電）林姓計程車司機去年駕車行經高速公路時，撞上掉落地面的告示牌，造成車輛損毀，提出國賠訴訟。士林地方法院審理後，判決交通部高速公路局北區養護工程分局賠償8萬餘元。

林姓運將指控，他於去年10月22日深夜11時35分駕駛計程車行經國道一號北向25公里300公尺處時，突然發現車道上有掉落的告示牌，以致剎車及閃避不及而撞上，造成車損新台幣6萬8000元及營業損失4萬9400元，訴請國家賠償。

北區養護工程分局主張，當天上午11時6分巡查養護該路段時，沒有發現告示牌掉落的情形，應該是後來不明車輛撞擊所致，管理符合交通部技術標準規範規定，已在日間進行一次經常巡查，管理並沒有欠缺，不應負國家賠償責任。

法官指出，被告當天11時6分進行巡查養護，原告深夜11時35分撞上告示牌，中間可能有長達超過12個小時的時間，被告沒有加以維護、改正。這樣長的時間，可以認為是公共設施欠缺維護改正的合理反應時間嗎。

法官審酌國道承擔國人及貨物南北往來的重要功能、時速100公里發生掉落物撞擊所可能對於用路人生命、身體、財物安全造成的威脅，以及目前科技發展等情況，認為答案應該是否定的。

法官表示，以北區養護工程分局自己提出來的交通部技術標準規範，日間巡查「原則上」只有每日1次，如果接受這樣的標準就算是已經盡了管理責任，等同將管理欠缺的合理反應時間拉長到將近24小時。

法官說，在被告每日巡查中間的這24個小時，只要沒有人主動熱心通報有掉落物或其他欠缺，國道用路人都必須自行承擔撞上掉落物或面對其他欠缺的風險，這實在超出國人或社會對於國道往來通行所應有的安全認知，而難以令人接受。

法官認定北區養護工程分局應負賠償責任，但考量林男車輛折舊等因素，判決被告賠償新台幣8萬400元。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1090419