保障聽審權 大法庭：可主動開啟第三人沒收程序

（中央社記者蕭博文台北22日電）最高法院刑事大法庭今天裁定，檢察官若未聲請沒收第三人財產，第三人也未聲請參與沒收程序時，法院可依法命第三人參與沒收程序，使第三人充分行使防禦權。

最高法院指出，此裁定統一見解，保障第三人聽審權，體現法治國精神。

最高檢察署則表示，此裁定實現犯罪所得應予剝奪的普世價值，對維護公平正義具有重大意義，但檢察官在偵查與起訴時仍應依規定確實通知第三人，並於公訴時善盡舉證責任，不應有所懈怠，以維護第三人權益及實現公平正義。

全案起於，刑事第五庭受理一件證券交易法案，對於檢察官未聲請沒收第三人財產，法院若認為有必要，得否依刑事訴訟法規定，依職權裁定命第三人參與沒收程序，而開啟沒收程序，並為財產沒收的宣告，存有法律爭議，提案大法庭。

最高法院法官舉例，官員若以收受的賄款為親友購置不動產，並登記在親友名下，親友在本案即為第三人。基於任何人都不得保有犯罪所得原則，法院若要沒收官員親友名下不動產，必須透過一定的法律程序，法院能否在必要時，不經檢察官聲請，依職權命令第三人參與沒收程序，即為本案爭議所在。

最高法院今天發布新聞稿指出，本件法律爭議，是因最高法院對於第三人沒收程序的啟動，有不同見解，先前認為沒收是獨立的法律效果，基於控訴原則，在檢察官未聲請沒收第三人財產時，法院應先曉諭檢察官聲請，不得直接命第三人參與沒收程序，並諭知沒收。

新聞稿指出，刑事大法庭裁定認為，實體法上，為維護財產秩序的公平正義，明定沒收的法律效果兼及第三人；程序法上，本於控訴原則，檢察官對被告及犯罪事實的起訴效力，當然包括沒收。

刑事大法庭認為，法院為維護公平正義，並保障第三人聽審權，基於法治國訴訟照料義務法理，自應依法命第三人參與沒收程序，使第三人充分行使防禦權。（編輯：李亨山）1090422