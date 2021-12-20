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竹縣新豐掩埋場火勢復燃 消防員灌救已熄滅

2021/12/20 19:49（12/20 21:11 更新）
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新竹縣新豐垃圾掩埋場19日發生廢棄物火警，20日清晨已滅火，但又復燃，經消防員搶救後，目前火勢已完全熄滅。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月20日
新竹縣新豐垃圾掩埋場19日發生廢棄物火警，20日清晨已滅火，但又復燃，經消防員搶救後，目前火勢已完全熄滅。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣新豐垃圾掩埋場昨天發生廢棄物火警，新竹縣消防局表示，原本在今天清晨已滅火，但又復燃，經消防員灌水搶救，目前火勢已完全熄滅。

新竹縣消防局接受中央社記者電訪表示，新豐垃圾掩埋場因放置大量垃圾，每年常有廢棄物火警，原本昨天上午11時許獲報起火後，消防人員前往救援，終於在今天清晨3時許撲滅，但上午9時又復燃，經灌水搶救，直至下午5時許，火勢完全熄滅，初估燃燒面積有700坪。

新竹縣環保局副局長羅仕臣接受電訪表示，堆置的垃圾會因發酵而生熱，容易悶燒引發火勢，盼後年年底，新竹縣焚化爐啟用後，能解決垃圾問題。

羅仕臣說，新豐垃圾掩埋場堆置的垃圾是10萬噸，預估到後年年底，在焚化爐啟用之際，將累積堆置約15、6萬噸垃圾。

他表示，在焚化爐啟用之前，將委外業者，把暫置垃圾轉為燃料棒，以供燃燒鍋爐使用，希望暫時緩解垃圾的去化問題。（編輯：李亨山）1101220

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