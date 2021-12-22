國家警光獎 4大團體獎新北市警局全奪冠

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市警察局長黃宗仁今天表示，「國家警光獎」新北今年揮出全壘打，4大團體獎全獲第1名，個人獎每個獎項都獲得名次，顯示新北8000名警察的努力，是維護治安的無名英雄。

新北市政府警察局晚間發布新聞表示，「國家警光獎」今天下午頒獎，由內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、警察之友總會理事長郭台強等人頒發獎座與獎金。

新北市警局說，4大團體獎項中，新北全摘下第1名，在「偵查犯罪類」破獲多起毒品、槍械、詐欺及組織犯罪等重大社會矚目案件，打擊犯罪成績亮眼。

在「預防犯罪類」，市警局說，結合相關局處、社區及學校資源，規劃「3層校園安全防護網」。也結合高關懷青少年通報中心，有效防處兒少被害事件，也關懷參與街頭聚眾滋事少年。

市警局表示，在「改善交通類」藉由雲端人工智慧影像分析，運用無人機制高掌握交通狀況，改善交通壅塞問題，並運用大數據分析，提供優良用路環境。

在「綜合規劃類」中，新北市警局在COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情期間，設置「新北市疫調分析中心」，結合視覺化電子系統掌握足跡點，完整呈現疫情熱區；此外，透過傳統訪談與鷹眼監視器、通聯紀錄、實聯制紀錄精準疫調，把握黃金時間，成功尋回失聯確診者。

市警局說，個人組「查緝毒品類」由淡水警分局中正路派出所警員張詩永獲優等獎，他查獲社區大樓種植大麻植株。

110年國家警光獎22日頒獎，新北市淡水警分局中正路派出所警員張詩永（右）獲個人組查緝毒品類優等肯定，警政署長陳家欽（左）頒獎表揚。（新北市警局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月22日

「打擊詐欺類」由新店警分局偵查員游斯凱獲優等，游斯凱偵辦假投資詐騙網站無預警終止服務，造成34名被害人損失新台幣5000萬元，今年順利破獲16人的電信詐欺集團，是全國扣押現金與虛擬貨幣金額最高的記錄。

110年國家警光獎22日舉行頒獎典禮，新北市新店警分局偵查佐游斯凱（右2）獲「打擊詐欺類」優等，從警政署長陳家欽（左2）手中開心接下獎座。（新北市警局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月22日

「反黑肅槍類」刑事警察大隊偵5隊分隊長林威良獲第2名，林威良偵破四海幫成員涉嫌靈骨塔詐欺案、知名網紅「館長」遭槍擊案，瓦解竹聯幫和堂寶和會，掃黑績效亮眼。

110年國家警光獎22日頒獎，新北市刑事警察大隊偵五隊分隊長林威良（左4）在「反黑肅槍類」榮獲第2名，開心出席典禮受獎。（新北市警局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 110年12月22日

「綜合評量類」由板橋警分局防治組警員王閔南奪優等獎，王閔南10多年來，為上千名失蹤人口及無名屍找到回家的路，還主動轉介公益團體協助家屬喪葬費用。

而警局鑑識中心警務正陳福振奪下「綜合評量類」第1名，他推動刑事鑑識實驗室通過認證、帶領DNA實驗室鑑定工作，為收容身分不明遊民建立DNA與指紋建檔，並透過DNA鑑定技術協尋身分不明人口。

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新北市警局鑑識中心主任黃國政帶領團隊，透過DNA科技尋人，讓亡者生者找到回家的路，並獲得行政院頒發的政府服務獎，今天在市政會議獻獎給新北市長侯友宜。

侯友宜致詞表示，市警局凝聚團隊合作精神，讓民眾看到警察打擊犯罪的能力，捍衛民眾的生命安全是第一要務，他要求打擊犯罪毫不手軟。（編輯：郭諭儒）1101222