洗劫9旬老婦害命 更二審認沒殺人犯意改判15年

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（中央社記者劉世怡台北23日電）9旬李姓老婦和女兒遭房客夥同友人洗劫財物，李婦遭綑綁窒息死亡，女兒獲救，高院更二審今天認定3嫌沒有殺人犯意，改依共犯強盜致人於死罪判15年、15年及14年半，可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，更二審合議庭勾稽被告等歷次供述，可知他們犯行目的僅在謀財而無害命之意；其中2名被告中途離開時均無異狀，若知悉李姓老婦已死亡，應當倉皇逃逸，可見對於李姓老婦死亡應屬不知情。

更二審指出，衡量李姓老婦年齡、身體狀況，又遭餵食藥物、繩索綑綁及膠帶黏貼，依一般生活經驗，被告等對李姓老婦死亡結果危險，客觀上有預見可能，被告行為構成共犯強盜致人於死罪，但不構成強盜殺人罪。

男子林昆鋒寄居李婦母女新北市新莊區家中10餘年，因缺錢花用且不滿常被懷疑偷錢，民國107年7月24日與友人張宥和、彭奕皓謀議，以餵食安眠藥後進行綑綁再行搜刮財物方式強盜李婦母女。

107年7月26日，林昆鋒讓李婦母女服下安眠藥，等昏睡後，以手機聯絡張男、彭男入內，再以童軍繩綑綁李婦母女，並以毛巾、膠帶封住嘴巴，搜刮財物得手現金新台幣2萬2000元、提款卡、金戒指等財物。

張宥和犯案期間因遭一度甦醒的李姓老婦辱罵而心生不悅，將綑綁李姓老婦頸部的童軍繩纏繞拉緊，並以膠帶纏繞，再以手摀住女方嘴巴，導致她因頸部、嘴巴遭外力壓迫，引起阻斷頸部血管而缺氧窒息死亡；老婦的女兒經送醫治療倖免於死。

一審、二審均認定3嫌構成強盜殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，三審最高法院撤銷發回，高院更一審改判張宥和無期徒刑，另2人分別為12年、11年徒刑；最高法院撤銷更一審判決，發回由高院更二審審理，今天宣判。

更二審依共犯強盜致人於死罪判林昆鋒、張宥和均為15年徒刑，彭奕皓14年6月。全案可上訴。（編輯：唐聲揚）1101223