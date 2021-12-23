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謊稱可協助銷售靈骨塔位詐財 刑事局逮8人送辦

2021/12/23 16:16（12/23 19:16 更新）
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台中黃姓男子等8人涉組詐騙集團，向已投資購買靈骨塔位的長者，謊稱有管道可協助銷售，藉機收取鑑定費、服務費等，警方獲報循線逮人送辦，查扣詐騙用文書資料、電腦、手機等相關贓證物。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月23日
台中黃姓男子等8人涉組詐騙集團，向已投資購買靈骨塔位的長者，謊稱有管道可協助銷售，藉機收取鑑定費、服務費等，警方獲報循線逮人送辦，查扣詐騙用文書資料、電腦、手機等相關贓證物。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 110年12月23日
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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中市黃姓男子等8人涉嫌組成詐騙集團，向已投資購買靈骨塔位的長者，謊稱有管道可協助銷售靈骨塔，藉機收取鑑定費與服務費，事後卻避不見面，警方偵辦後將黃男等人依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊今天召開記者會表示，警方日前接獲情資指，有歹徒利用買賣靈骨塔名義，向長者詐騙金錢，經布線先查獲集團黃姓成員後，報請南投地檢署檢察官指揮刑事局，與南投縣警察局刑警大隊共組專案小組偵辦。

專案小組查出，詐騙集團先從不明管道，取得已投資靈骨塔位的被害人名單，成員再虛設公司，對外以殯葬業委外人員「經理」、「副理」、「主任」等職務自稱，輪流向被害人告知，有管道可以代售靈骨塔位，但需加購骨灰罈、內膽、神主牌位等商品才能高價出售，並藉機收取鑑定費、服務費等。

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詐騙集團陸續向被害人詐取財物，被害人發現對方開始藉機推託，甚至避不見面而報案。警方經蒐證完備後，於今年12月8日，循線前往詐騙集團位於台中市太平、東區與南區的據點執行搜索，逮捕黃姓主嫌等8人到案，並查扣詐騙用文書資料、現金等相關贓證物。

警方初步清查，有超過百名被害人受騙，遭詐騙金額逾新台幣500萬元，將黃男等8人依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄）1101223

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