下半身赤裸女陳屍檳榔園 警逮凶嫌犯案動機待釐清

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣26日電）嘉義縣竹崎警分局今天接獲民眾報案指出，內埔國小附近的檳榔園有一具下半身赤裸女屍，警方採證後確認為失蹤多日的林姓女子，經調查發現林姓男子涉有重嫌，稍早將人帶回訊問釐清犯案動機。

嘉義縣竹崎警分局偵查隊長黃偉展接受中央社記者電訪時表示，警方今天中午接獲民眾報案指稱，內埔國小附近的檳榔園有具下半身赤裸的女屍，警方抵達現場時，發現女屍被遺棄多日，屍體明顯腫脹，頭部有明顯的傷勢，但是否為致命傷，有待嘉義地檢署明天解剖才知曉。

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由於女屍明顯腫脹、腐敗，身上也沒有相關證件，警方調閱近日失蹤人口紀錄比對發現，林女家屬在25日時曾經報案提到母親在23日外出後不曾回家，警方從衣著等跡證確認陳屍在檳榔園者為林女。

黃偉展指出，警方經過訪查周遭住戶，確認林男（50歲）涉有重嫌，稍早已將人帶回警局訊問，林男被捕後坦承犯案；警方正釐清犯案動機，全案將依殺人罪嫌移送法辦。（編輯：陳仁華）1101226