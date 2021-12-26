嘉義女失蹤多日陳屍檳榔園 酒友落網坦承犯案

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣26日電）嘉義縣林姓女子失蹤多日，今天被人發現陳屍在檳榔園，警方調查發現林女生前與酒友林姓男子發生拉扯，林男今天被捕後坦承犯案，未交代犯案動機且拒絕夜間偵訊，是否因性侵不成引殺機待釐清。

嘉義縣竹崎鄉內埔村某檳榔園主今天中午時巡視園區，聞到陣陣惡臭，進而發現一名婦女陳屍在園內，明顯無呼吸心跳，趕緊報警。

警方趕到現場發現死者下半身赤裸、頭部有傷，屍體腫脹、腐敗，研判死亡多日，案發現場有一塊木頭，有血跡反應，警方查扣並列為犯案工具。

由於死者身上也沒有相關證件，警方調閱近日失蹤人口紀錄比對發現，林女的家屬在25日時曾經報案提到，母親在22日外出後未回家，警方從衣著等跡證確認陳屍在檳榔園者為59歲林女。

嘉義縣竹崎警分局偵查隊長黃偉展接受中央社記者電訪時表示，經警方訪查目擊者指證林男（50歲）與死者生前在村內的雜貨店各自飲酒，另有人看到林男與死者在案發地點不知何故發生拉扯。

警方今天下午2時許到林男住處逮人，林男坦承犯案；警方調查，死者與林男住不同村莊，皆無固定工作，2人偶爾會在雜貨店喝酒時遇到，但並非男女朋友。

針對有媒體報導，林男供稱，案發當天欲性侵林女，遭林女強力反抗，他失控拿起棍棒敲打女子頭部致死；黃偉展說，林男對於犯案動機反覆，拒絕夜間偵訊，案情尚待釐清。

黃偉展強調，林女頭部的傷是否為致命傷、生前是否有遭人性侵，有待嘉義地檢署明天解剖後才知曉。（編輯：陳仁華）1101226