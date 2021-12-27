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跟騷法將上路 警政署預先啟動防制訓練

2021/12/27 18:23（12/27 18:46 更新）
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跟蹤騷擾防制法民國111年6月將上路，為落實施行事宜，警政署27日舉辦整備工作研討，內政部長徐國勇（右6起）、警政署長陳家欽等出席。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月27日
跟蹤騷擾防制法民國111年6月將上路，為落實施行事宜，警政署27日舉辦整備工作研討，內政部長徐國勇（右6起）、警政署長陳家欽等出席。（警政署提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）跟蹤騷擾防制法明年6月將上路，為落實施行事宜，警政署今天舉辦整備工作研討，內政部長徐國勇說，法案施行前將持續辦理教育訓練、扎根基層，補足性別暴力防制最後一塊拼圖。

內政部警政署今天發布新聞稿表示，跟蹤騷擾防制法已於12月1日由總統蔡英文完成簽署公布，將於明年6月1日施行，為加速落實此法施行事宜，警政署積極辦理法案各項配套工作。

其中，法案的教育訓練為重中之重，警政署今天也特別舉辦「跟蹤騷擾防制法整備工作研討會暨警政婦幼保護工作年終檢討會」，並召訓各直轄市、縣（市）政府警察局婦幼工作同仁，由徐國勇親自主持，並邀請學者專家共襄盛舉。

徐國勇表示，跟蹤騷擾防制法明年6月將施行，未來對於性別暴力跟蹤騷擾行為，將可藉由專法設置，強化防制性別暴力的力度，避免重大案件發生。

他說，在法案施行前，內政部將持續辦理教育訓練，將法案專業知識扎根基層，讓全體國人生活更加安全、放心。

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警政署表示，研討會場內也設有可愛小豹警察人型立牌，這也是警政署婦幼安全吉祥物「護佑豹豹」首度公開露面，透過參考台灣雲豹形象設計誕生，希望藉此讓婦幼安全工作更貼近民眾，並使小朋友更樂意親近。

同時，取名「護佑豹豹」也是使用警政署在YouTube婦幼安全宣導頻道「婦幼抱抱」諧音，此頻道上將不定期舉辦抽獎活動並贈送「護佑豹豹」玩偶。（編輯：方沛清）1101227

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