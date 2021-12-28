賓士車遭士林分署查扣 男子一次繳清欠費

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新北市余姓男子欠繳停車費、ETC通行費，並積欠闖紅燈、超速等罰單，總計遭裁罰293筆。法務部行政執行署士林分署日前查扣余男的賓士車，數日後余男即一次繳清逾新台幣17萬元欠費取回車輛。（士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 110年12月28日

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（中央社記者蕭博文台北28日電）余姓男子積欠闖紅燈、超速等罰單，又欠繳停車費、ETC通行費，總計遭裁罰293筆。行政執行署士林分署日前查扣余男的賓士車，數日後余男即一次繳清逾17萬元欠費取回車輛。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿指出，新北市余姓男子自民國108年起陸續因未繳納停車費、ETC通行費，並積欠闖紅燈、超速等交通違規罰單，遭移送士林分署強制執行，但余男始終未到案繳錢。

士林分署洽請新北市政府交通局協助，經分析余姓男子的停車資訊，發現余男名下的賓士車均停放在固定路段，研判余男就住在停車路段附近。

執行人員為避免余姓男子於上班時間後駛離致難以掌握車輛所在，選在本月21日清晨拂曉出擊，當場尋獲余男名下賓士車，隨即將車輛查扣並拖吊移置保管；余男當天下午向執行人員報到，表示要向老闆借錢，一次繳清所有欠費。

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27日中午，余姓男子將已移送執行的160筆及尚未移送執行約133筆，共新台幣17萬5200元欠費一次全數繳清，士林分署即刻將車輛解封返還，全案順利圓滿落幕。

士林分署表示，本案是配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，與新北市政府交通局通力合作，共同追查義務人車輛下落，以杜絕義務人僥倖心態，規避繳納義務。（編輯：李亨山）1101228