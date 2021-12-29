南科園區機車火警發現男焦屍 疑感情糾紛釀殺機

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市消防局今天清晨獲報前往新市區環東路一段處理1起機車火警，滅火後發現1具男性焦屍，警方發現死者腹部疑有刀傷，調查後循線逮捕1名涉案男子，疑似感情糾紛釀殺機。

台南市政府消防局今天清晨5時許接獲報案，在台南科學園區迎曦湖附近的新市區環東路一段有機車火警，消防人員抵達時發現1輛機車冒出火煙，出水將火勢撲滅後發現1具已明顯死亡的焦屍，隨即向轄區的保二總隊南科保警中隊通報。

警方獲報後循線追查，發現死者是37歲的葉姓男子，並鎖定1名洪姓男子涉案，上午將洪男帶回接受偵訊，兩人都在南科園區的工廠上班，疑似與另1名女子間有感情糾紛，洪男今天清晨涉嫌先持刀刺傷葉男，再騎機車追逐後縱火，但詳情有待進一步調查釐清。

南科保警中隊指出，此案案情有待調查，目前尚無法對外說明。（編輯：張雅淨）1101229