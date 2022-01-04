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貨車司機買攤車便當找嘸人 起步不慎輾斃老闆

2022/1/4 15:56（1/4 16:41 更新）
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黃姓男子4日駕駛大貨車經高雄岡山聖森路時，想跟張男擺設的活動攤車買便當，但未見人影，結果駛離時不慎壓死在左前方視線死角的張男。（高雄市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月4日
黃姓男子4日駕駛大貨車經高雄岡山聖森路時，想跟張男擺設的活動攤車買便當，但未見人影，結果駛離時不慎壓死在左前方視線死角的張男。（高雄市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月4日
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）黃姓男子今天駕駛大貨車經高雄岡山聖森路時，想跟張男擺設的活動攤車買便當，但未見人影。結果駛離時不慎壓死在左前方視線死角的張男，黃男酒測值為0，詳細肇因仍待查。

高雄市政府警察局岡山分局下午發布新聞稿指出，壽天派出所中午11時27分接獲報案，指岡山區聖森路168號前發生死亡車禍，立即派員前往了解。

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警方調查，42歲黃男中午駕駛營業大貨車，沿聖森路行駛至59歲張男經營的活動便當攤車旁要購買便當，但當他坐在車上駕駛座呼喊要買便當卻無人回應。

黃男見老闆不在打算作罷離去，孰不知張男恰好走到大貨車左前方處，導致頭部當場被起步大貨車左側車輪輾壓死亡。岡山分局員警到場後對黃男實施酒測，酒測值為0，詳細肇事原因仍待交通小組鑑定研判。（編輯：謝雅竹）1110104

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