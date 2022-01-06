新豐垃圾掩埋場又火警 消防員搶救火勢全滅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣新豐垃圾掩埋場今天傳出火警，新竹縣消防局表示，經過消防員灌水搶救，目前火勢已熄滅，初估燃燒面積為90平方公尺。

新竹縣消防局接受中央社記者電訪表示，上午7時30分許接獲報案，新豐垃圾掩埋場傳有火警，立即派遣消防人員前往搶救，目前火勢已完全撲滅。

消防局指出，新豐垃圾掩埋場因放置大量垃圾，上月19日也曾發生火警，卻不斷因反覆悶燒，以挖土機持續開挖灌水，才將火勢撲滅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹縣環保局副局長羅仕臣接受電訪表示，目前暫置地面上垃圾約有10萬噸，因堆置的垃圾會因發酵而生熱，容易悶燒引發火勢。而這次燃燒的位子在舊垃圾堆置區。

羅仕臣說，目前已興建新竹縣焚化爐，未來啟用後，盼能解決垃圾堆置問題。另外，在焚化爐啟用之前，將委外業者把暫置垃圾轉為燃料棒，以供燃燒鍋爐使用，希望暫時緩解垃圾去化問題。（編輯：方沛清）1110106