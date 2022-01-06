嘉義民雄2車撞擠成倒V字懸空狀無亡傷 路人稱奇

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嘉義縣民雄鄉6日上午發生1起車禍，灰色車輛追撞停在路旁白色轎車，卡到電線桿後，2車撞擠成倒V字懸空狀，事故無人受傷，警方釐清肇因中。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月6日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣民雄鄉今天發生1起車禍，1輛灰色車輛追撞停在路旁白色轎車後，再卡到電線桿，2車撞擠成倒V字懸空狀，路人稱奇，將影像貼在網上分享。事故無人受傷，警方釐清肇因中。

嘉義縣民雄警分局民興派出所告訴中央社記者，白色轎車上午行經民雄鄉山中村牛斗山外環道時，車主將車停靠路邊，下車到一旁田裡採油菜花。

警方表示，後方灰色車輛疑似未注意車前狀況，發生追撞，因白色車子車頭卡到電線桿，在推擠作用下，灰色車輛將白色車輛頂起來，擠成為倒V字懸空狀。

警方指出，2車撞成這樣有點離奇，幸好事故未造成人員受傷，也沒有人酒駕，肇事責任正在釐清中。

車禍後，路過民眾看到2車撞擠成倒V字懸空狀，嘖嘖稱奇，將影像貼在網上分享。（編輯：戴光育）1110106