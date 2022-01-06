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高雄男酒駕載回收物 遭攔查還拿斧頭逼近員警

2022/1/6 22:19（1/6 22:41 更新）
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高雄員警6日晚間攔查以機車載運回收物、遮擋車牌的蔡姓男子，男子卻拿出斧頭逼近員警，經員警喝令、鳴3槍後仍不停止，支援警力到場以警棍及辣椒水壓制，蔡男酒測值超標。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日
高雄員警6日晚間攔查以機車載運回收物、遮擋車牌的蔡姓男子，男子卻拿出斧頭逼近員警，經員警喝令、鳴3槍後仍不停止，支援警力到場以警棍及辣椒水壓制，蔡男酒測值超標。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月6日
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄員警今晚攔查以機車載運回收物、遮擋車牌的蔡姓男子，男子卻拿出斧頭逼近員警，經員警喝令、鳴3槍後仍不停止，支援警力以警棍及辣椒水壓制；蔡男酒測值達0.82毫克。

高雄市政府警察局左營分局發布新聞稿表示，文自派出所員警晚間8時40分執行巡邏勤務時，看到60歲的蔡姓男子在機車後方載很多回收物、遮蔽車牌，因此上前攔查，卻發現蔡姓男子渾身酒氣。

警方表示，蔡姓男子遭攔查時先說要靠邊停一下，卻突然從機車坐墊內取出斧頭逼近員警。員警喝令蔡姓男子將斧頭放下、不要動，並以無線電請求支援，蔡男仍不聽制止，員警又對空鳴3槍，蔡男還是繼續慢步走近。支援警力到達後，以警棍及辣椒水壓制男子。

警方表示，蔡男酒測值超標，達0.82毫克，全案將依妨害公務與公共危險罪偵辦。（編輯：唐聲揚）1110106

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