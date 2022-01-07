台南男子和前女友互嗆談判被圍毆 警逮10人送辦

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台南市24歲黃姓男子和前女友在臉書互嗆，6日凌晨相約在安平觀夕平台談判時遭前女友人馬圍毆送醫，警方陸續逮捕10人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月7日

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市24歲黃姓男子和前女友在臉書互嗆，雙方人馬昨天在安平觀夕平台談判，未料黃姓男子一到現場，馬上被前女友的現任男友黃姓男子等圍毆受傷送醫，警方陸續逮捕10人送辦。

台南市政府警察局第四分局警員今天告訴中央社記者，黃姓男子和林姓前女友在社群網站臉書（Facebook）互嗆，黃姓男子疑不滿前女友中傷家人，相約昨天凌晨2時談判；黃姓男子在3名友人陪同下開車前往，前女友告知現任男友19歲黃姓男子後，找20歲陳姓男子等友人共開5輛車到場。

黃姓男子一到現場，馬上遭前女友人馬圍毆倒地，警方獲報趕抵時，雙方已鳥獸散，被圍毆男子送醫，左手臂撕裂傷及身體多處擦挫傷，腎臟破裂，緊急開刀救治，目前生命無大礙。

警方隨即鎖定涉案相關人等，陸續逮捕10人到案，查扣1支木刀和1支鐵耙；警方訊後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。（編輯：李明宗）1110107