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男子涉以不雅影片恐嚇HBL球員 新北檢聲押禁見

2022/1/8 00:14
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（中央社記者沈佩瑤新北7日電）劉姓男子涉以不雅影像恐嚇多名HBL球員，新北檢警日前搜索劉男住處並查扣電腦等證物。檢方複訊後認劉男涉違反兒少性剝削防制條例等罪嫌重大，今（7日）晚向法院聲押禁見。

40歲劉姓男子涉嫌以不雅影片恐嚇職籃球員譚傑龍等多名球星，台北地檢署6日依恐嚇取財等罪起訴劉男。新北地檢署掌握劉男另涉他案證據，同日兵分2路搜索劉男戶籍地及居所，查扣所有相關儲存電磁紀錄物證，並拘提被告到案說明。

新北地檢署今天（7日）深夜發布新聞稿表示，劉姓男子在民國110年間，取得多名HBL（高級中等學校籃球聯賽）球員私密影像，散布給真實姓名年籍不詳的網友，並藉此恫嚇被害人未遂。

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劉男接著利用年輕正妹的照片創設IG帳號，佯為女性身分，吸引並使前HBL成年球員陷於錯誤而傳送裸露下體自慰的影像。

檢方表示，檢察官在7日晚間8時30分許訊問完畢後，認劉男涉犯刑法中的恐嚇、詐欺得利等罪、違反兒童及少年性剝削防制條例等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人之虞，又有事實足認為有反覆實行犯恐嚇危害安全罪之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：張佑之）1110107

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