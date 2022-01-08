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台中男子酒駕疑自撞分隔島 送醫傷重不治

2022/1/8 12:18（1/8 12:51 更新）
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陳姓男子7日晚間酒後駕駛自小客車，行經台63線中投公路台中市大里路段時疑自撞分隔島，消防局獲報到場將陳男送醫，但急救後仍傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年1月8日
陳姓男子7日晚間酒後駕駛自小客車，行經台63線中投公路台中市大里路段時疑自撞分隔島，消防局獲報到場將陳男送醫，但急救後仍傷重不治。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年1月8日
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（中央社記者蘇木春台中8日電）陳姓男子昨天晚間酒後駕駛自小客車，行經台63線中投公路台中市大里路段時疑自撞分隔島，消防局獲報到場將陳男送醫，但急救後仍傷重不治，案發原因警方正調查釐清。

台中市警察局霧峰分局今天告訴中央社記者，7日晚間11時6分獲報，指在台63線中投公路樹王匝道發生交通事故，立即派員到場處理。

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警方到場時，發現1輛自小客車疑自撞分隔島，現場汽車零件四散，消防局到場將車內男性駕駛救出後，送往大里仁愛醫院救治，但男子到院前呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，急救後仍不治。

警方初步調查，45歲陳男駕駛自小客車，沿中投東路三段由大里區往南區方向行駛，於北上樹王匝道口自撞分隔島，陳男經醫院抽血檢測酒測值超標，檢方今天將相驗死者遺體釐清案情。（編輯：戴光育）1110108

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