蘊泉庄疫苗造冊不實 執行董事、特別助理遭起訴

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新北市淡水蘊泉庄飯店劉姓執行董事、何姓特別助理涉夾帶23名親友，提報不實高風險工作者名單供造冊施打疫苗。（圖取自facebook.com/Yunestatehotel/）

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（中央社記者蕭博文台北12日電）新北市淡水蘊泉庄飯店劉姓執行董事、何姓特別助理涉夾帶23名親友，提報不實高風險工作者名單供造冊施打疫苗。士檢偵結，依業務上登載不實準文書罪嫌起訴劉、何。

士林地檢署起訴書指出，蘊泉庄飯店於民國109年經新北市政府觀光旅遊局核定為防疫旅館，觀旅局於110年通知陳報「實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者」名單，以彙整造冊優先施打疫苗名單。

劉姓執行董事為讓親友優先施打疫苗，將14名親友個人資料交給何姓特別助理，授意列入高接觸風險工作者名單；何姓特別助理另將自己的9名親友，連同劉姓執行董事提供的14人資料，一併列入高接觸風險工作者名單。

何姓特別助理明知23人都不是飯店職員，卻在名單的工作單位中將23人登載為備勤，在工作內容欄則不實登載為送餐、消毒、預備替補離職員工等，並將名冊傳送給觀旅局承辦人員造冊，觀旅局人員再將名單送給交通部觀光局。

劉姓執行董事辯稱名單只是預想同住者，指何姓特別助理擅自送出名單；何姓特別助理則坦承全部犯罪事實。

檢察官認為，劉姓執行董事、何姓特別助理涉犯刑法的業務上登載不實準文書罪嫌，日前向法院提起公訴。（編輯：張銘坤）1110112