高雄工地傳爆炸初判氧化劑使用不當 遭勒令停工

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高雄左營區富民、大順一路口某工地14日發生工安意外，附近居民聽到巨響疑似氣爆，警消到場發現2傷者有耳鳴、撕裂傷，初判疑操作機械不慎釀災。（高市左營警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月14日

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（中央社記者洪學廣高雄14日電）高雄左營今天發生放熱噴濺工安意外，造成2名勞工受傷。勞工局勞檢處初判是因添加氧化劑整治土壤混合攪拌發生放熱噴濺，附近民眾則感到爆炸震動，目前市府已勒令廠商停工。

高雄市政府勞工局中午發布新聞稿說明，裕山環境工程股份有限公司上午10時許承作富民路與大順一路交叉路口土壤污染整治工程，洪姓及邱姓勞工添加氧化劑後，疑混合攪拌時發生放熱噴濺事故，造成2人受傷送醫救治，幸意識清醒，僅有耳鳴現象，目前1人已出院。

勞工局勞檢處指出，經派員前往勘查了解初步原因，是因添加氧化劑整治土壤混合攪拌發生放熱噴濺，附近居民聽到疑似爆炸聲和感到震動，甚至造成部分民宅玻璃被震破。勞檢處目前已要求施工廠商停工，後續檢查如發現違反職安法令情形，將依法裁罰新台幣3萬到30萬元。

勞檢處呼籲，雇主對於氧化性物質，不得使其接觸促進其分解物質，並不得予以加熱、摩擦或撞擊。未來將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求施工業者設置安全設施，防止類似職業災害發生。

另外，消防局也指出，消防人員到場後無發現火煙狀況，使用5用氣體偵測器監測數值為0，為確保安全出水線灑水稀釋，目前已無安全之虞。（編輯：方沛清）1110114