高雄市酒駕犯1/18起至殯儀館勞動 首批11人報到

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高市府與檢方去年底議定判決有罪或緩起訴的酒駕者到殯儀館服勞務，今天高雄地檢署送首批11人到殯儀館往生室、入殮室等場所執行勞動，盼酒駕者體會生命寶貴及家屬撕心裂肺痛苦。

高雄男子黃子洋去年12月26日酒駕衝撞1家4口造成1死3傷，引發眾怒；市府隨即與檢方商討，並提出針對判決有罪或緩起訴者到殯儀館服勞務等措施。

高雄市殯葬管理處今天發布新聞稿表示，高雄地檢署今天送首批11人至高雄市殯葬管理處報到，經勤前教育後，集中指派工作區域至殯儀館往生室、入殮室、冷凍大樓、火化場等場所執行勞動。

高雄市政府民政局主秘林文祺對中央社記者表示，這是首次有酒駕犯到殯儀館勞動，共10男1女，希望他們在莊嚴肅穆的場域，能深刻體會生命的寶貴及家屬撕心裂肺的痛苦。

林文祺說，不過顧及家屬意願及感受，今天並未讓酒駕者接觸或見到大體，但未來會評估是否納入工作範圍；這項措施也會持續推動，並滾動式檢討精進。

民政局表示，近來酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，市府與地檢署共同議定，酒駕者經有罪判決或緩起訴，將命其至市立殯儀館易服社會勞動或義務勞務，以達教化意義。

民政局長閻青智說，盼透過殯儀館的勞務執行及環境體驗，讓酒駕者警惕自己、尊重他人生命；市府也將嚴格執行酒駕零容忍措施，杜絕酒駕。（編輯：陳仁華）1110118