北市警強力緝毒 查扣近1.5噸毒品全銷燬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市警方強力緝毒，110年度共查獲第三、四級毒品1639案，查扣毒品總計1476公斤，在政風和督察等相關單位督導下，全數毒品已於13日送木柵焚化廠銷燬。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，去年共查獲第三級和第四級毒品計1639案，查扣到相關毒品總計1476公斤，較109年度大增1100公斤，可見成效。

同時，市刑大也依相關規定，於13日執行110年度第三、四級毒品沒入物公開銷燬作業，除由市警局政風室和督察室全程督導外，還有特勤員警荷槍實彈在旁警戒，將查扣到的1476公斤毒品全數送往木柵焚化廠銷燬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市刑大指出，毒咖啡包常在酒店、夜店或毒趴流通，取得門檻低且施用方便，其毒品純度雖不到3%，但不法業者為牟暴利，常混用各類第三、四級毒品，讓施用者快速有感，但不同毒品交互作用恐導致心悸、痙攣或心臟衰竭、休克死亡，呼籲民眾應向毒品說不。

適逢寒假將至，市刑大提醒，家長應多關心子女平日交友情形，若家中出現小夾鏈袋、即溶包裝袋等疑似毒品包裝，請立即尋求各地方政府毒品防制中心協助，並通報警方循線追查毒品來源，以避免毒品危害。（編輯：張銘坤）1110118