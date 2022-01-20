搶金戒指竄逃台東 花蓮25歲男二度搶銀樓被捕聲押

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花蓮市中山路某銀樓19日晚間發生金飾搶案，警方循線追查，20日凌晨在台東市將25歲吳姓犯嫌逮捕到案。（花蓮警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月20日

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮中山路某銀樓昨晚7時許發生金飾搶案，警方循線追查，今天凌晨1時許在台東市將25歲吳姓犯嫌逮捕到案，經查發現吳嫌3年前也曾犯銀樓搶案遭判刑，檢方將聲請羈押。

花蓮警分局長郝心誠今天接受媒體聯訪指出，19日晚間7時20分接獲民眾報案，花蓮市中山路某銀樓發生金飾搶奪案，吳嫌佯稱要買金飾，老闆娘拿出金飾後就搶奪跑出店外，騎乘腳踏車逃逸，得手1枚4錢4分金戒指，價值約新台幣2萬8000元。

警方獲報後成立專案小組，蒐證並調閱沿線監視器，很快鎖定曾犯下銀樓搶案的吳嫌。郝心誠指出，吳嫌騎腳踏車在市區小路亂竄，躲避警方追查，隨後攔下計程車逃往台東市。

郝心誠表示，在花蓮地檢署檢察官卓浚民指揮下，專案小組於今天凌晨1時30分許在台東市某電子遊藝場逮捕吳嫌，全案依強奪罪移送法辦。

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吳嫌向警方供稱，因居無定所、沒有固定收入，且需錢花用才選擇犯案，已將金戒指變賣2萬5000元。警方發現，吳嫌3年前曾結伴在中山路另一家銀樓以相同手法搶奪金飾遭判刑8個月，這次重複再犯，將由花蓮地檢署向法院聲請羈押。

花蓮中山路、中華路因銀樓林立有著「銀樓一條街」稱號，郝心誠也呼籲，年關將近，警方將加強金融機構、銀樓等重點巡邏，呼籲金飾銀樓可加裝警鈴、保全系統等，若有需要警方也可派人前往做治安風水師的諮詢，提升自我防護。（編輯：陳仁華）1110120

花蓮警分局長郝心誠20日指出，花蓮市中山路某銀樓發生金飾搶奪案，經專案小組追查，6小時後順利破案，將25歲吳姓犯嫌移送法辦。中央社記者張祈攝 111年1月20日