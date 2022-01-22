中市交通大執法 取締酒駕、青少年無照駕駛

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台中市警局22日指出，即日起至2月28日止規劃加強稽查取締青少年無照駕駛專案勤務，由各分局依轄區特性，分析易有青少年無照駕駛路段及時段，如高中職校園周邊道路及青少年易聚集場所周邊等，針對疑無照駕駛汽、機車加強攔查。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年1月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）春節連假及寒假將屆，台中市警察局今天宣布，除已啟動掃除「醉犯」專案外，23日及24日將與全國同步執行擴大取締酒駕專案，寒假期間還將規劃取締青少年無照駕駛專案。

酒後開車肇事頻傳，市警局交通大隊發布新聞稿表示，自民國110年12月1日起至111年2月28日止，執行為期3個月掃除「醉犯」防制酒後駕車專案勤務，到111年1月20日為止，共取締酒後駕車件數達1113件，其中移送法辦共662人。

配合警政署指示全國各縣市警察局於23到24日執行「全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務」，台中市警察局表示，預計於全市餐廳、KTV、夜店周邊及易發生酒駕的路段，設立多處路檢點，呼籲駕駛人不要抱持僥倖心態，以身試法。

各級學校即將放寒假，市警局指出，自即日起至2月28日止，規劃加強稽查取締青少年無照駕駛專案勤務，由各分局依據轄區特性，分析易有青少年無照駕駛路段及時段，如高中職校園周邊道路及青少年易聚集場所周邊等，針對疑似無照駕駛的汽、機車加強攔查。

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市警局表示，如確定未滿18歲青少年無照駕駛，將依道路交通管理處罰條例及道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則等規定，處新台幣6000元至1萬2000元罰鍰。

除罰鍰外，警方說，並將對於汽車所有人（家長）或駕駛人隨車同行者，推定其明知卻未勸阻，逕行認定允許無照駕駛的事實，將一併依同法舉發處6000元至1萬2000元罰鍰，並將當事車輛記違規紀錄1次，另無照駕駛青少年法定監護人（家長或法定代理人）同時施以道路交通安全講習。（編輯：黃世雅）1110122