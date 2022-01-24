藍委批酒駕修法不符期待 綠委：三讀是朝野共識

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（中央社記者王承中、王揚宇台北24日電）立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，但國民黨立委蔣萬安等人卻認為酒駕肇事致死刑度未增加，與大眾期待有落差。民進黨團書記長蔡適應表示，三讀通過條文為朝野各黨團最大共識。

立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，把酒駕未肇事的刑責，從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等，也明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

國民黨立委蔣萬安在臉書發文指出，針對酒駕，他與眾多立委提案要求提高酒駕肇事致死及致重傷刑度、沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具，在本次的修法中皆無任何進展，這次修法結果與社會大眾的期待有很大落差，很多民眾質疑這樣的修法能杜絕酒駕。

蔣萬安表示，提高刑責固然是嚇阻酒駕的必要手段，其他包含推動酒癮戒斷治療、宣導酒品危害等防制措施，同樣是大家努力的目標。希望政府能正視民眾的期待，不該容忍酒駕者一犯再犯，修法一次到位，不讓悲劇一再重演。

國民黨立委江啟臣也在臉書發文表示，今天有關酒駕加重處罰的刑法和道路交通管理處罰條例在院會完成三讀，雖然是在最短的時間內完成立法，但修正內容未能充分回應民意，令人感到遺憾。

江啟臣指出，本次修正雖增加酒駕初犯先扣車牌、初犯肇事致死傷得沒入車輛，但主管機關若依舊不肯落實執法，恐怕將繼續流於形式，毫無遏阻效果。修法未能落實嚴懲重罰的主張，不只嚇阻效果有限，更無法讓酒駕者付出應有的代價，蔡政府的酒駕零容忍，根本是說一套、做一套，一再罔顧民眾生命安全。

另外，國民黨立委洪孟楷則在臉書發文表示，這次刑法修正的力道與道路交通管理處罰條例部分條文相比，令人感到遺憾，希望未來執政黨與在野黨能共同努力，政府更要就酒駕情況滾動檢討。而國民黨立委林奕華則在蔣萬安臉書留言指出，酒駕零容忍，必須加重量刑，此次修法實在令人難以接受。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應告訴中央社記者表示，立法院臨時會院會今天處理酒駕刑責時，未經表決，最後三讀修正通過的條文，就是委員會初審通過的版本，可見這是朝野各黨團最大共識的條文，蔣萬安發文罵民進黨，根本沒道理。

蔡適應指出，他尊重蔣萬安的提案，但酒駕修法，沒有政治、藍綠操作的問題，而是法律的執行要合乎比例原則及國民情感，也要考慮到法的衡平性以及有無符合罪刑相當原則。

關於沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具部分，蔡適應說，法務部已做過說明，即現行刑法第38條已有規定，酒駕行為的車輛即得沒收，並依車輛是否屬於犯罪行為人，區分沒收的事由，而且在司法實務上，也有沒收酒駕行為車輛的判決。（編輯：林興盟）1110124