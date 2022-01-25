聯昌公司告發黃育仁涉違證交法 北檢搜索約談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北25日電）菱光科技董事長黃育仁被控在擔任聯昌公司董事長任內，涉嫌不實交易導致公司損害。台北地檢署今天指揮法務部調查局執行搜索2處，預計約談黃育仁到案說明。

東元關聯企業聯昌電子去年7月間向北檢提告，指控黃育仁於民國100年6月起至110年3月間擔任聯昌公司董事長，疑似藉由簽署虛假服務合約等方式，將高達約新台幣1.5億元以上款項匯往國外特定第三人帳戶內。

聯昌公司當時表示，公司查無具體交易履約事實及資料，包括其中服務合約的首年匯款即超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外，黃育仁為白電合約也給付超過百萬美元，但聯昌公司根本連一張白電產品訂單也沒接到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

聯昌公司指出，黃育仁指示將鉅額資金匯往國外特定人帳戶，卻對聯昌公司營收無明顯助益，涉嫌導致聯昌公司承受不當交易風險及損害，似屬不合營業常規交易。為維護投資人權益，依法提出刑事告訴。

北檢檢察官指揮調查局深入調查，懷疑黃育仁於107年間涉嫌不實交易致公司損害，涉違證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌，今天指揮調查局新北市調查處發動搜索、約談。（編輯：方沛清）1110125