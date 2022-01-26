北市環東大道汽車逆向撞重機 男騎士摔飛身亡

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台北市內湖區25日晚間發生死亡車禍，伍姓女子駕車逆向行駛環東大道並撞上一輛重機和汽車，當場造成22歲劉姓男騎士摔落至下方平面道路，送醫搶救不治，現場可看到伍女座車車頭全毀，重機則扭曲變形。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年1月26日

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）台北市內湖區昨晚發生死亡車禍，伍女駕車逆向行駛環東大道並撞上1輛重機和汽車，當場造成22歲劉姓男騎士摔落至下方平面道路，送醫搶救不治，警方已排除酒駕，肇因待查。

台北市警察局內湖分局交通分隊長劉耀文今天對外說明，昨晚10時48分許獲報，內湖區環東大道往西方向發生一起車禍事故，立即派員到場處理。

據調查了解，41歲伍姓女子駕車沿環東大道往東方向行駛時，她行經金莊路上方時竟切到對向車道（防撞導桿缺口處）逆向行駛，進而撞上正沿環東大道南港往內湖方向直行的22歲重機騎士劉男，且隨後又再撞上49歲高姓男駕駛座車。

這起事故當場造成劉姓男騎士自環東大道上層掉落至下方的成功路平面道路上，立即由119救護送三軍總醫院搶救，但到院前已無呼吸心跳，院方於今天凌晨零時44分宣告不治；另，伍女和高男則未受傷。

現場可看到伍女座車車頭全毀，重機則摔損並橫躺於馬路上，且留下相當長的拖曳痕跡。

警方初步已排除3人酒駕，詳細肇因仍待後續調查釐清。（編輯：陳仁華）1110126