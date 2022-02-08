82歲男開車逆向上台76線 險撞上彰縣長座車

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（中央社記者吳哲豪彰化8日電）82歲鍾姓男子6日晚間開車逆向上台76線快速公路，險些撞上彰化縣長王惠美座車；王惠美今天指出，當時看到自小客車逆向行駛嚇壞人，還好司機反應快閃過，立即報警處理。

國道公路警察局第3警察大隊交通組長張弘杰接受媒體聯訪時說，6日晚上9時左右接獲通報，有車輛在台76線快速公路芳苑草屯線西向車道逆向行駛，中興分隊派出巡邏車，與彰化縣警察局鹿港分局巡邏車在西向14.6公里處將逆向車輛攔停。

警方指出，開車的鍾男要開車回高雄，他表示依照車上導航系統進入台76線快速公路芳苑草屯線，由於入口當時沒車，起初不知道自己逆向行駛，後來發現所有車子都朝他開過來，才發現自己逆向並放慢車速。

警方表示，當時將鍾男攔下後，協助將車輛開下快速公路，由於男子要求不要通知家人，因此先協助安排住宿讓他休息1晚，隔天再讓男子開車返回高雄。

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鍾男在台76線快速公路逆向行駛，當時王惠美的座車剛好也在快速公路上；王惠美上午被媒體問到此事時說，當晚她要從員林回到鹿港住處，遠遠看到1輛車逆向開過來，幸好司機反應快閃過來車，她也立即要求隨扈打電話報警，還好沒有人受傷。

國道警方則指出，老翁逆向行駛行為，已違反道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，將依法開罰。（編輯：陳仁華）1110208