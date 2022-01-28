女駕車逆闖環東大道 肇事前市區已逆向行駛

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（中央社記者劉建邦台北28日電）伍姓女子日前駕車經台北市環東大道，疑看錯導航，逆向行駛，導致劉姓男騎士被撞倒，摔落至平面道路身亡。警方今天表示，接獲檢舉，伍女案發前在市區逆向行駛，會依法裁罰。

台北市環東大道25日深夜10時許發生車禍事故，警方調查，41歲伍姓女子駕車沿環東大道往東方向行駛，切到對向車道（防撞導桿缺口處）逆向行駛，先撞到22歲重機騎士劉姓男子，再撞上49歲高姓男子駕駛車輛。

警方指出，此事故造成劉姓重機騎士自環東大道掉落至下方的成功路平面道路，劉男到院前無呼吸心跳，經醫院搶救，宣告不治；伍女和高男未受傷。

警方事後接獲檢舉，民眾發現伍姓女子案發當晚已在台北市區逆向行駛。

警方今天表示，調監視器畫面發現，伍姓女子25日晚間7時許，駕車行經漢口街時逆行，開至博愛路時再逆向，直到永綏街才迴轉，逆向約2分鐘。

警方說，初步從監視器畫面分析，伍姓女子有逆向行駛，將調其他監視器畫面釐清是否涉及其他違規，至於逆向行駛，將以違反道路交通管理處罰條例，處新台幣600元至1800元罰鍰。

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台北市警察局交通大隊秘書室主任兼代理事故處理組長林洸賢接受中央社電話訪問時表示，駕駛人出發前，應先預覽全程規劃路線，若需行駛產業道路或狹小巷道，建議可改走主要幹道，避免不熟路況受困，導航系統只是輔助工具。

他指出，駕駛人若錯過轉彎路口，不要勉強轉彎、急煞車、倒車行駛，應繼續向前行駛，由導航系統自動規劃新路線。不慎誤駛逆向匝道、高架道路或橋梁等不便迴轉路段，應靠順行方向路肩停車，比照交通事故或拋錨車處置，開警示燈、擺放警示標誌，打110請求協助。（編輯：李亨山）1110128