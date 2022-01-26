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首頁 / 社會

酒駕遭汰除扯私菸案少將案例 前中校敗訴確定

2022/1/26 12:13
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（中央社記者劉世怡台北26日電）國防部憲兵指揮部黃姓中校涉108年酒駕遭警攔查卻未回報等遭核定汰除。他興訟指少將陳敏華在晉升前不到1年內因私菸案被記大過仍獲晉升，指其懲處太嚴厲。二審判黃男敗訴確定。

判決指出，黃男原本是國防部憲兵指揮部中校作戰參謀官，於民國108年9月22日凌晨1時許，因酒後駕車遭警攔查測得吐氣酒精濃度達每公升0.21毫克，卻未依規定回報，憲指部核定大過1次、記過1次。

後來憲指部調查發現，黃男早在107年10月31日晚間10時許，就有酒駕情形，憲指部在108年底核定降級1年、記過1次。黃男因108年度年終考績為丙上，憲指部109年4月間召開不適服現役人事評審會決議「不適服現役」，國防部陸軍司令部核定黃男汰除、退伍，並於109年5月1日生效。

黃男不服，循序提起行政訴訟並主張，國防部109年新晉升將官名單中，少將陳敏華在晉升前不到1年內因私菸案被記大過，卻能晉升少將；他雖有一次酒後駕車行為，但並未涉及刑法公共危險罪，也未影響工作及任務進行，卻遭最嚴厲的不適服現役退伍處分。

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一審台北高等行政法院認定，國防部陸軍司令部處分並無違誤，判黃男敗訴；黃男不服提起上訴主張，依他108年度陸海空軍軍官士官考績表顯示，除品德項目為「丙上」外，思想「乙等」，才能及學識均為「甲等」，績效「甲上」，原處分未考量其他項目表現，已違反比例原則。

二審最高行政法院日前認定，原審判決並無違誤，黃男主張無理由，仍判他敗訴，全案確定。（編輯：李亨山）1110126

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