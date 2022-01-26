男闖女駕駛車內劫財釀撞死人 二審仍判12年10月

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（中央社記者劉世怡台北26日電）劉姓男子涉闖入郭姓女子駕駛車內搶奪財物，郭女不從，劉男搶控方向盤逃逸後，撞擊路上人車造成傷亡，一審判劉男12年10月，經上訴，二審今天駁回上訴，仍判12年10月。可上訴。

一審判決指出，劉男於民國109年6月19日在新北市蘆洲區復興路，見郭女獨自駕駛轎車在路邊臨時停車，看到副駕駛座上放置黑色皮包，劉男於是持小型鐮刀開啟車門後闖入，持刀命令郭女駕車離開，欲前往較無人煙處強取郭女的財物。

郭女不從，雙方拉扯，劉男手持的小型鐮刀掉落在副駕駛座，劉男再以左腳跨至駕駛座踩下油門，以雙手控制方向盤操控車輛，急行及變換車道行駛。

判決指出，郭女受到極大驚嚇、恐懼，不敢再拉扯、抵抗。劉男駕駛轎車沿復興路，往復興路、信義路交岔路口方向行駛，在復興路某處豆漿店前，先撞擊騎自行車的陳姓女子，又撞擊站立於巷口的黃姓少年。

黃姓少年因撞擊到車輛擋風玻璃後翻落在地骨折，陳女因遭撞擊而頭部外傷併顱內出血及昏迷，經送醫救治後，於109年8月間因腦損傷及多重器官衰竭死亡。

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劉男駕車又撞擊瞿姓男子所駕駛停等紅燈的轎車車尾，並因此往前追撞前方車輛後才停止行進，被搶的郭女受傷；劉男取走郭女的皮包後，下車逃逸。劉男後來致電新北市警察局板橋分局後埔派出所員警，坦承強盜犯行而願接受裁判。

一審法院依強盜致人於死罪判處劉男12年10月徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，仍判劉男12年10月。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110126