台中男子超商外遭槍擊不治 凶嫌案發3小時後落網

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中市趙姓男子與林男，今天相約在東區一家便利商店外座位區談判，趙男突然對林男頭部開2槍後逃逸，林男送醫後傷重不治，警方3小時後將趙男逮捕到案，詢問後將依法送辦。

台中市警察局第三分局告訴中央社記者，警方經擴大調閱案發地點周邊監視器，鎖定51歲趙男涉案，今天下午3時許循線查出趙男位在中區東協廣場，立即調派警力前往圍捕，順利將趙男逮捕帶回警局偵辦，並查扣疑似做案用的改造槍枝。

警方今天中午12時26分接獲民眾報案，東區精武東路一家便利商店外，疑有糾紛案件，且有名男子遭槍擊，警消獲報立即趕到現場處理。

警方初步調查，趙男與49歲林男案發當時，在便利商店外座位區談判，趙男突然拿出預藏的槍枝，對林男頭部開2槍後逃逸，林男中槍後倒地，消防局獲報派遣救護車趕到現場，將林男送往國軍台中總醫院搶救後不治。

警方封鎖現場勘查後，在案發地點發現彈殼2枚，且布滿大量血跡，並在2人使用的座位區，發現手機與1份文件，警方已帶回釐清案發原因。

警方全案詢問後，將違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌，將趙男移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1110126