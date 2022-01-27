涉竊取美光機密案判決 聯電：盼檢方尊重畫下句點

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（中央社記者張建中新竹27日電）聯電被控涉嫌侵害美光營業秘密案，二審智慧財產及商業法院宣判，原判決撤銷，聯電罰金2000萬元，緩刑2年。聯電表示，期望檢方尊重法院判決，讓這案畫下句點。

美光控聯電涉嫌侵害營業秘密案起源於民國105年，當時聯電與中國福建晉華集成電路公司簽署技術合作協定，協助中國福建晉華開發32奈米DRAM相關製程技術，前台灣美光公司何姓與王姓員工隨即轉任聯電，引發商業間諜案疑雲。

歷經近3年審理，台中地方法院在109年判處涉案跳槽聯電的前台灣美光何姓、王姓員工5年6月及4年6月、聯電戎姓主管6年6月徒刑，聯電處罰金新台幣1億元。

上訴後，二審智慧財產及商業法院合議庭今天宣判，將原判決撤銷，戎姓主管無罪及公訴不受理，何姓與王姓員工6個月至1年不等徒刑，均緩刑，聯電處以罰金2000萬元，緩刑2年。可上訴。

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聯電對此發布聲明表示，對判決感到欣慰，感謝法院依據事實公正裁判。聯電強調，已與美光於2021年11月達成全球和解，期望檢方尊重上訴審法院的判決，讓這案得以畫下句點。

聯電表示，未來將持續落實並優化有關營業秘密的保護與防免的政策與措施，並持續盡全力發展晶圓專工本業，以期在激烈競爭的全球半導體市場上立足，為台灣科技與經濟發展作出積極貢獻。（編輯：林淑媛）1110127