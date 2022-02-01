年初一機車雙載車禍 情侶遇劫釀不幸

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市今天凌晨發生機車雙載死亡車禍。霧峰警方表示，黃姓現役軍人休假騎機車載女友沿大里區中投東路3段往五權南路方向行駛時與廂型貨車擦撞，2人被撞彈飛送醫傷重不治。

台中市政府警察局霧峰警分局表示，車禍發生在凌晨3時多，23歲的黃男休假載著紀姓女友從大里區中投東路3段往五權南路方向行駛；38歲的郭男開著廂型貨車沿東興路往爽文路方向行駛。

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兩車在中投東路與東興路口發生碰撞，廂型貨車車頭及機車車身毀損，現場機車零件散落一地，兩人當場遭撞彈飛，馬路邊草叢上還有斑斑血痕。23歲的紀女已無生命跡象，送大里仁愛醫院急救；才剛入伍服役的黃男傷勢嚴重，送中山醫學大學附設醫院。兩人最終回天乏術。

警方接獲通報處理，廂型貨車司機並無大礙，雙方都沒有酒駕情形。員警初步了解，當時道路號誌為閃燈狀態，貨車方向閃紅燈，應該先停再開；機車行進方向則是閃黃燈，應減速慢行。肇事原因及責任仍待進一步調查釐清。（編輯：孫承武）1110201