馬公鬧區酒後逞凶闖禍 3人送醫多人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣4日電）澎湖馬公鬧區中正與光明路口今天發生一起酒後滋事，連勸架的也遭波及，馬公警方出動適時控制，受傷3人送醫，在場滋事人員帶回分局依法偵辦。

馬公警分局發布新聞指出，今天上午7時10分許，有俞姓等涉案人在市區KTV暢飲後，在馬公中正與光明路口遇上友人駕車欲離去，帶著酒意的俞某，拿起友人車上的球棒，毀損附近的娃娃機台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此時，路過的陳姓夫婦，誤以為俞姓涉案人欲攻擊其車輛，因而發生衝突，夫妻2人受傷，所幸有5名民眾經過勸架，警方獲報出動快打警力，以優勢警力控制現場，並將3名受傷民眾送澎湖醫院，幸無大礙，俞姓涉案人和多名滋事人員，一併由警方帶回，依聚眾鬥毆等罪名送辦。

馬公分局表示，警方打擊犯罪無假期，保護社會安全決心不容挑戰，籲切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1110204