槍砲通緝犯菲國從事博弈 遭施暴獲救將遣返

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台灣籍謝姓槍砲通緝犯110年8月出境到廈門，之後潛逃菲律賓，在博弈公司工作，卻因合約糾紛遭拘禁施暴。這名男子向駐菲代表處求援後，被菲國警方救出。（代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年2月5日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）一名台籍槍砲通緝犯去年8月出境到廈門，之後潛逃菲律賓，在博弈公司工作，卻因合約糾紛遭拘禁施暴。這名男子向駐菲代表處求援後，被菲國警方救出，將被遣返台灣。

中華民國駐菲代表處指出，今年已發生兩起台灣民眾涉博弈業糾紛受害案件。自民國107年以來，累計發生40起台灣民眾涉博弈業糾紛，向代表處求助案，但未聯繫代表處自行脫困者，人數無法得知。

代表處表示，屏東地方法院去年12月向謝姓男子發布槍砲通緝，但謝男早已於去年8月前往廈門。

代表處指出，謝男後來赴菲律賓，但與任職的博弈公司發生合約糾紛，1月14日遭拘禁施暴，向代表處求援。代表處警政、法務、移民祕書洽請菲律賓國家警署協助，於1月15日晚上救出謝男。

從代表處提供的被害人照片可以看出，謝男背後傷痕累累，身上大片瘀青紅腫甚至見血。

代表處表示，由於謝男是台灣槍砲通緝犯，代表處已協調菲國移民局於1月17日以違反移民法逮捕他，送到外國人收容所。經菲律賓國家調查局核發無涉刑案證明後，將辦理驅逐出境及遣返回台作業。

除了謝男外，一名潘姓台灣民眾1月10日抵達菲律賓，到博弈公司上班。這名民眾告訴代表處，公司一直單方面更改合約、每天上班多達14小時，且自由遭拘束、不能隨意進出大樓，甚至不准離職，因此向代表處求助。

代表處指出，經菲律賓警方救援，潘姓民眾於1月24日深夜近12時重獲自由，已於1月28日返台。（編輯：韋樞）1110205