春節連假10萬車次湧入苗栗 初四轉晴高峰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）春節9天連假，苗栗縣警察局統計約有10萬車次湧入大湖、泰安及三義等觀光熱區，其中以年初四天氣轉晴適合出遊，加上北返車潮達到高峰，警方動員人力疏導維護車流順暢。

苗栗縣警察局交通隊長江振維告訴中央社記者，今年春節9天連續假期，縣內各主要旅遊景點湧入車流雖突破10萬車次，但與往年相較，仍有稍減跡象，可能與假期前面幾天天公不作美降雨溼冷，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都有影響。

根據縣警局統計，今年大年初三、初四及初五等3天湧入大湖鄉採草莓、泰安鄉泡溫泉及三義鄉賞木雕與乘坐舊山線鐵道自行車觀光旅遊車輛就有9萬6578車次、28萬9734人次，以大年初四單日湧入3萬6027車次、10萬8081人次最高。

警方分析，大年初三下午天氣開始轉好，適合出遊，再加上北返車潮，使得年初四單日湧入最多人、車潮，縣警局也出動395名交通快速排除部隊執行交通疏導。

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苗栗縣警局指出，春節期間員警方除了疏導車流外，還處理車輛自撞人行道導致爆胎事故，協助民眾更換備胎，讓車輛繼續北返；另外還有車輛拋錨暫停大湖地區台3、台6及苗62線交通繁忙交岔路口，員警立即出動多名人力幫忙推車，還有台72線快速公路發生追撞事故，適時使用激光測距紅外線捲尺及坡度計測繪，不到10分鐘就快速排除。

江振維說，今天收假後首日上班，同仁於上下班交通尖峰時段，也攜帶「多角度環景攝影機」及「WI-FI功能迷你監視器」前往苗栗縣政府及國道1號頭屋交流道與省道台13線交岔路口周邊，利用科技利器同步監看車流量，即時回傳路口影像至警察局交通訊息群組，以便因應處置作為，維護交通順暢。（編輯：方沛清）1110207