台62線瑪南隧道口 轎車自撞1死3傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台62線快速公路東向5.7公里處8日下午發生轎車自撞瑪南隧道口，駕駛林姓女子被救出時已失去生命徵象，送醫急救仍不治，另3名女性乘客則受傷送醫治療。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆8日電）台62線快速公路東向5.7公里處今天下午1時許發生轎車自撞瑪南隧道口車禍，駕駛林姓女子受困車內，救出時已失去生命徵象，送醫急救仍回天乏術，另3名女性乘客則受傷送醫。

基隆市警消下午1時24分接獲通報趕抵現場，發現一輛白色共享出租車自撞瑪南隧道口，車頭左側嚴重變形，擋風玻璃龜裂且安全氣囊爆開，現場共有4名女子，其中23歲駕駛林姓女子受困車內。

消防員立即動用器材破壞車體，林女救出時已失去呼吸、心跳，隨即實施心肺復甦術，經送往基隆長庚醫院急救，於下午2時57分宣告不治，至於其餘3名年約20多歲徐姓、李姓和高姓女性乘客則意識清楚受傷送醫治療。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方初步調查，4人都是彰化人，彼此是高中同學，今天從彰化北上到台北租車要到九份遊玩，事發當時天色明亮且視線良好，行經事故路段時疑車速過快失控自撞隧道口，經警方委請醫院抽血檢驗，林女體內無酒精反應。

由於車禍現場沒有監視器，共享出租車上也無安裝行車記錄器，確切肇事原因仍有待進一步調查後才能釐清，警方也將邀請基隆市政府交通處、區公所等單位，針對事故路段沿線設施進行會勘，研議是否有需改善之處。（編輯：方沛清）1110208