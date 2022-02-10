報導打工少年被抽打遭罰80萬元 TVBS抗罰敗訴

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（中央社記者劉世怡台北10日電）NCC認為TVBS新聞台播放打工少年遭水管抽打腳底新聞，涉及非法暴力傷害他人並將施暴行為合理化，妨害公共秩序等開罰新台幣80萬元。TVBS興訟抗罰，法院今天判決敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，聯利媒體（TVBS）公司經營的新聞台於民國108年12月30日報導「言語頂撞主管！打工少年遭水管抽打腳底」新聞，經國家通訊傳播委員會（NCC）以新聞內容涉及非法暴力傷害他人，將施暴行為合理化，且未善盡公共利益角度衡平報導，造成觀眾錯誤認知，妨害公共秩序或善良風俗為由，開罰80萬元。TVBS公司不服提起行政訴訟，請求撤銷處分。

法院指出，衛星廣播電視事業播送的內容，如有妨害公序良俗情形，國家自得依法予以限制；經勘驗新聞畫面後，確認有反覆播放男子對少年施暴抽打腳底板，且連貫施暴動作清晰可見，NCC就此新聞是否妨害善良風俗，享有判斷餘地。

法院表示，NCC在109年的廣播電視節目廣告諮詢會議所提供專業意見及處理方式建議，認定此新聞違法情節為嚴重，NCC判斷並無恣意濫用及其他違法情事，且TVBS公司2年內曾因相同違法構成要件行為而受裁罰1次，因此這次裁罰80萬元，並無違誤，判決TVBS敗訴。可上訴。（編輯：方沛清）1110210