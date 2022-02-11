北市黑衣人餐廳潑蟑螂案 4被告判刑3至6月不等

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（中央社記者蕭博文台北11日電）吳姓男子等4人去年受託討債，在台北市新生北路鉅星匯宴會廳內潑撒蟑螂。北院考量吳男等4人已與餐廳業者和解，今天依恐嚇危害安全罪各判吳男等4人3至6月不等徒刑。

全案緣於，台北市大安義警大隊臥龍中隊去年5月在鉅星匯宴會廳餐敘，全場席開70多桌、近700人出席，時任台北市警察局長陳嘉昌及多名民代與會。期間，突有黑衣人朝餐廳2樓櫃檯前潑撒蟑螂，隨即奔跑逃逸。

檢警追查，吳姓、蔡姓、曹姓、許姓等4名男子受託向吳姓餐廳業者討債，先前往新北市板橋區四川路某處以新台幣1萬元購買3袋共超過1萬隻活體蟑螂，但其中1袋事後遺失。

去年5月3日晚間7時許，吳男夥同曹男、許男、蔡男前往鉅星匯宴會廳，由曹男、許男潑撒蟑螂，蔡男則在外把風接應，犯後分乘汽車、機車逃逸。

案經台北地檢署依恐嚇危害安全等罪嫌起訴，吳男等4人坦承犯行；台北地方法院考量，一般家戶對蟑螂避之唯恐不及，遑論餐飲場所，吳男等4人所為使用餐民眾受到驚嚇，並影響餐廳聲譽。

北院認為，吳男等4人利用社會上一般人對大量活體蟑螂感到嫌惡的心理狀態，暗示若吳姓業者不清償債務，將使餐廳營業收入減少，使吳男心生畏怖，構成恐嚇危害安全罪。

北院審酌，吳男等4人已與吳姓業者達成和解，吳姓業者同意不再追究責任，今天判處吳男6月徒刑，蔡男、曹男各4月徒刑，許男3月徒刑。仍可上訴。（編輯：方沛清）1110211