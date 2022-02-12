民眾登山赫見白骨遭樹根盤繞 警判男性死亡逾1年

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高雄市一名登山客12日在三民區著名廟宇保安宮附近登山，在公廁後方斜坡就近觀察一隻流浪貓時，發現榕樹下有一具白骨，嚇得趕快報警。警方依死者穿著、體型判斷應為成年男性，且死亡已超過1年。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄登山客今天在三民區保安宮附近榕樹下，發現一具白骨屍體，警方前往了解，發現白骨遭樹根盤繞，初判應為成年男性，死亡逾1年，將請檢察官相驗了解死因，警方正全力偵辦。

高雄市一名登山客今天在三民區著名廟宇保安宮附近登山，在公廁後方斜坡就近觀察一隻流浪貓時，發現榕樹下有一具已化為白骨的屍體，嚇得趕快報警。警方依死者穿著、體型判斷，應為成年男性，且死亡已超過1年以上。

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高雄市警察局三民二分局長葉錫山接受中央社記者電訪表示，警方在今天下午1時27分獲報，鼎金派出所員警及偵察隊員趕抵現場發現，屍體只剩下骨頭，且身上已有樹根盤繞，研判死亡應超過1年以上，初步無法判斷是否為外力傷害致死。

警方也表示，死者身上沒有任何身分證明文件，按其體型和穿著初步判斷為成年男性，並已將遺體送到殯儀館，報請檢察官相驗了解確切死因，警方也將過濾轄區失蹤人口以釐清死者身分。（編輯：卞金峰）1110212