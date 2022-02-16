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首頁 / 社會

台中Uber司機性侵乘客 檢起訴建請法院重判

2022/2/16 16:39（2/16 16:56 更新）
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（中央社記者蘇木春台中16日電）曾姓Uber平台計程車司機，去年9月間涉嫌以看夜景為藉口，強制載印尼籍女乘客上山，在車上對女子強制猥褻及性侵，檢方偵辦後依妨害性自主罪嫌起訴曾男，並建請法院從重量刑。

台中地檢署起訴書指出，曾男為Uber平台計程車司機，民國110年9月間凌晨1時多，在台中市西區載送一名印尼籍女子，女子欲前往一所大學。

曾男見女子獨自一人上車便攀談，並詢問女子有無上山看過夜景「可以陪我一下嗎？」女子擔心若予拒絕，將無人送她到目的地，因此勉強答應；曾男將車子開往山上，將車輛停在路旁，並要求女子一起下車欣賞夜景。

上車時，曾男要求女子坐在副駕駛座，女子又因擔心遭殺害而答應，曾男上車後自駕駛座強行跨坐至女子身上，對女子強制猥褻及性侵，女子反抗並要求返回學校，曾男才返回駕駛座，將女子載送至指定地點，女子事發後驗傷提告。

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曾男到案後辯稱，女子說要去看夜景，對方主動向他身體接觸，且女子向他索討新台幣2000元。但檢方查出，事發後曾男在手機備忘錄記載自述案發經過，並自承女方下車後，傳簡訊給女子「你有生氣嗎」、「下次請你吃飯」等內容。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、驗傷報告等證據，依妨害性自主罪嫌將曾男起訴。檢方審酌，曾男行為對被害人身心造成損傷、社會治安影響重大，建請法院從重量刑。（編輯：陳仁華）1110216

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