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解任董事官司勝訴 群聯潘健成盼紛擾平息

2022/2/18 17:13
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（中央社記者張建中新竹18日電）群聯105年發生財報事件，投保中心主張前董事長潘健成有不適宜擔任董事情事，向法院訴請裁判解任其董事職務。法院駁回投保中心之訴。潘健成表示，希望紛擾早日止息。

投保中心於108年依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1第1項第2款，主張潘健成有不適宜擔任群聯董事之情事，向法院訴請裁判解任其董事職務。

群聯表示，投保中心所提的解任訴訟是105年公告財報事件的衍生訴訟。新竹地方法院今天宣判，駁回投保中心之訴。法院判決對財務業務無影響。

潘健成說，自財報事件發生以來，他主動到案說明亦積極配合調查，並如實告知整個始末，是為了因應險惡的商場競爭，以及厚植群聯的長遠發展，而作出權宜商業規劃，既未侵害群聯利益亦沒有欺騙投資人的念頭。

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潘健成指出，群聯依主管機關指示重編財報，結果亦顯示對於歸屬於群聯的淨利及股東權益等並未發生變動。對於法院判決駁回投保中心發起的解任董事訴訟，他表示尊重與欣慰，並籲請投保中心尊重法院的裁判，早日止息已持續數年的紛擾。

因財報事件尚在訴訟階段，為能符合公司治理的高標準，潘健成經審慎考量及群聯長期發展規劃，於去年11月決定主動請辭董事長暨董事職務，仍擔任執行長，由產品營運事業群副總經理顏暐駩接任董事長。（編輯：林興盟）1110218

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