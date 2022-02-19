台中男子違反居家檢疫罰20萬不繳 車輛遭法拍

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台中市李姓男子因違反居家檢疫規定挨罰新台幣20萬元，遲未繳納，法務部行政執行署台中分署查扣他的自小客車進行拍賣，日前以21萬6000元拍出，扣除執行金額後，剩餘金額台中分署將退還李男。（行政執行署台中分署提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月19日

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市李姓男子2年前違反居家檢疫規定，遭裁罰新台幣20萬元未繳，他曾多次約定要繳納卻都未現身，行政執行署查扣他的自小客車拍賣，日前以新台幣21萬餘元拍出。

行政執行署台中分署今天發布新聞稿表示，台中市李姓男子在民國109年9月間，連續2次未配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫規定擅離指定處所，被台中市政府衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，裁罰共20萬元，但他都未繳納，110年2月17日被移送台中分署執行。

台中分署在110年2月22日，由主任行政執行官帶領書記官及執行員，到李男住所執行，李男當下表示，將於隔天到台中分署辦分期繳納，但李男卻未現身，台中分署數次以他告知的手機號碼聯繫，卻都轉接語音信箱。

台中分署扣押李男金融機構存款及保險等但無所獲，另查李男名下有2輛自小客車，110年4月15日在李男住家附近，發現其中1輛2012年份的自小客車，立刻請警方協助依法查封並將車輛拖回保管，再以書面告知李男儘速清償避免車輛被拍賣。

李男家人接獲通知後，告知台中分署李男已再出國，希望能從寬處理。台中分署在110年11月24日張貼拍賣公告，並依法通知李男將訂於今年2月15日拍賣所查封的車輛。

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距離拍賣1週前，李男突然打電話到台中分署表示，已回國將到台中分署一次繳清，但事後台中分署打電話給李男又轉接語音信箱。

拍賣當天，李男又打電話到台中分署稱可先繳納一半金額，希望停止拍賣，但台中分署向李男表示，依法如未能全數清償者，拍賣程序無法停止，當天車輛成功以21萬6000元拍出，扣除執行金額後，剩餘金額台中分署將退還給李男。（編輯：郭諭儒）1110219