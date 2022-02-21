劍青檢改：改善環境及人事改革才能留住人才

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（中央社記者林長順台北21日電）媒體報導，高檢署檢察官林宗志日前遞交辭呈，決定轉換跑道，引發檢察界熱議。檢察官改革團體劍青檢改今天表示，改善檢察工作環境及完善的人事改革，才能留住檢察人才。

報導指出，林宗志是少數擁有博士學位的重量級檢察官，專長證交法與跨國洗錢防制，他在台北地檢署期間，辦過無數重大矚目金融弊案，是檢察界菁英中的菁英，也被視為下屆檢察長熱門人選。林宗志上週遞交辭職，引起檢察官界熱議。

劍青檢改今天發表聲明表示，檢察官案件負擔沉重，目前檢察官與其輔佐人力（檢察事務官及書記官）竟僅1比1.3左右，在居高不下的龐大案量面前，檢察人才縱然願意辦案，但看到人力嚴重短缺，如何應付辦案品質及懲戒管考，遑論生活品質。

最近嚴峻情勢，雙北地檢及桃園地檢因書記官工作量過於沉重，出現大量離退，甚至新人放棄報到的困境。目前北檢書記官缺額已達35人，新北檢及桃檢署也各缺少將近30人，工作環境高度惡化，且不斷惡性循環。

劍青檢改表示，相較於法院配置充足的司法事務官、書記官及法官助理，檢察機關不僅缺乏檢察官助理之配置，檢察事務官及書記官員額更嚴重不足。檢察官面對外部龐大的誘因，優秀人才自然掛冠求去。

另外，法務部雖已辦理「地檢署主任票選」及「一二審輪調歷練制度」，但檢察機關的優秀人才流動出現障礙，由於檢察長6年任期限制長年遭到架空，造成中壯代有志者和舊二審整個卡在二審；而新二審檢察官回任一審辦案缺乏完整配套，以及遴選外調行政執行署制度缺失，形成檢察人才「只下不上」的窘境。

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劍青檢改呼籲，行政院對於檢察機關的人力需求，包括配置檢察官助理，以及增加檢察事務官員額，應儘速支持增援，強化辦案輔佐人力，提升優秀檢察人才留任誘因。

劍青檢改也請法務部儘速確立檢察長任期制為終身6年，加速優秀人員晉升流動，並建立行政執行署調辦事（及轉任）公平透明的遴任機制及法制化，藉由整體性的改革方案，促進檢察機關優秀人才拔擢、晉升與流動暢通。（編輯：張銘坤）1110221