北市警查獲笑氣鋼瓶倉庫 3嫌遭裁罰90萬元

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新北市簡男等3人雇員加工包裝笑氣鋼瓶，並於大台北區非法販售以牟取暴利，北市警方18日前往位於新北市板橋區的鐵皮屋稽查，查扣144瓶笑氣鋼瓶。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月21日

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）新北市簡男等3人雇員加工包裝笑氣鋼瓶，並於大台北區非法販售以牟取暴利，北市警方日前溯源追查偵蒐，於18日前往位於新北市板橋區的鐵皮屋稽查，查扣144瓶笑氣鋼瓶。

台北市政府警察局刑事警察大隊毒緝中心隊長黃立恆今天對外表示，日前針對北投警方臨檢查獲持有、吸食笑氣案件進行溯源追查，發現名為「熊谷氣球館」的業者33歲簡男等人，雇用員工（俗稱小蜜蜂）使用「熊谷氣體」廣告膜加工包裝笑氣鋼瓶，以吸引民眾購買。

同時，再透過電話叫貨方式，由小蜜蜂負責載送交貨，於大台北地區非法販售以牟取暴利。

市刑大和市警局北投分局共組專案小組，經長期跟監蒐證，見時機成熟於今年2月18日會同新北市環保局前往新北市板橋區1處無市招鐵皮屋執行聯合稽查，當場於廠內起獲、扣押144瓶笑氣鋼瓶，總市價逾115萬元。

同時，還查獲販售、貯存笑氣鋼瓶業者簡男和另2名男合夥人，及吸食笑氣使用的氣球10餘箱、廣告名片1箱等證物。

全案詢後依涉違反毒性及關注化學物質管理法移請新北市環保局裁罰，簡男等3嫌分別被處最重30萬元罰鍰。

市刑大表示，為杜絕笑氣亂象，行政院環保署於民國109年10月30日公告「笑氣」為第一個列管關注化學物質，台北市政府更率先全國針對酒店、旅館、KTV等可能吸食笑氣營業場所訂定法規，並於109年11月13日發布「台北市笑氣管制行政規則」。（編輯：李亨山）1110221