李天怡涉浮報進口動物700萬元 50萬元交保

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（中央社記者林長順台北22日電）前三立電視台節目主持人李天怡與丈夫郭人杰等人幫「頑皮世界」進口動物時，涉浮報25萬美元（約新台幣700萬元）。北檢昨天約談李天怡到案，今天諭令新台幣50萬元交保。

另外，檢察官諭令郭人杰新台幣40萬元交保、涉案台商李吳達30萬元交保。

檢調獲報，李天怡等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託幫台南的野生動物園「頑皮世界」進口非洲動物時，涉嫌抬高進口報價從中獲取不法所得，初估約25萬美元。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處執行搜索5處，並約談李女等3人說明，晚間陸續移送北檢複訊。郭人杰受訪時表示，希望不會有任何利用公權力干擾正常合約談判的現象發生，也請各位記者了解實際的狀況。

檢察官複訊後，今天凌晨依刑法背信罪嫌諭令李天怡、郭人杰分別以50萬元、40萬元交保，李吳達30萬元交保。（編輯：張雅淨）1110222