涉頑皮世界進口動物浮報價格 三立：李天怡已請辭

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三立電視節目主持人李天怡因涉嫌浮報進口動物價格25萬美元，21日遭檢調搜索約談，三立表示李天怡已請辭，她的所有主持工作已經暫停。（圖取自李天怡臉書網頁facebook.com）

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）三立電視節目主持人李天怡因涉嫌浮報進口動物價格25萬美元，今天遭檢調搜索約談，三立今天表示李天怡已自行請辭，她的所有主持工作已經暫停。

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李天怡等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託幫南台灣野生動物園「頑皮世界」進口一批非洲動物時，涉嫌抬高進口報價，從中獲取不法所得，初估約25萬美元（約新台幣696萬元），台北地檢署今天指揮調查局台北市調處兵分5路搜索，並約談李天怡等3人說明，全案朝刑法第342條第1項背信罪嫌偵辦。

三立今天向中央社記者表示，「李天怡日前已經自行請辭，本案進入司法階段後，已暫停李天怡所有主持工作，『消失的國界』節目則由李文儀暫時接棒主持。」同時三立在回應中亦表示，頑皮世界因「全案進入司法程序，基於偵查不公開，不方便透露任何訊息」。（編輯：屈享平）1110221