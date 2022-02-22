華興私托虐嬰案 盧秀燕要求社會局加重裁罰

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台中市私立華興托嬰中心虐嬰案愈滾愈大，市長盧秀燕（圖）22日主持市政會議時表示，每個孩童都不應受到傷害，要求社會局要提高標準，加重裁罰，儘速還家長公道。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市私立華興托嬰中心虐嬰案愈滾愈大，市長盧秀燕今天在市政會議中說，除於18日召開記者會向社會大眾致歉，也要求社會局要提高標準，加重裁罰，儘速還家長公道。

華興托嬰中心經過社會局檢視相關監視器畫面後，目前已知有5名幼兒疑遭3名托育人員不當照顧，盧秀燕上午主持市政會議時表示，每個孩童都不應受到傷害。

盧秀燕指出，審視整起案件，當初社會局處理過程中確有疏忽，家長很早就提出控訴，社會局雖然處分主要施虐者，但不夠嚴謹周延，經再次審視，發現不只有1名托育員施虐，也不只1名嬰兒受害，因此她於18日率領相關市府人員召開記者會，向社會大眾致歉。

盧秀燕進一步說，當初第一波處理時，社會局已取消加害托育人員的資格，但其他托育人員坐視不管，應一併處分處理；另經調查，不只1名嬰兒受害，還有其他嬰兒受害，這是集體受害。

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盧秀燕強調，對於社會局當初調查未盡詳實、不夠周延，發生虐嬰案也代表監督不夠嚴謹，市府必須道歉，她要求未來社會局處理相關案件要提高標準、加重裁罰，儘速第一時間還原真相、還家長公道，保護每個孩子。

此外，針對20日有一艘香港籍散裝船停靠台中港，船員22人中有12人檢驗為COVID-19陽性，盧秀燕表示，市府衛生局立即與疾病管制署密切聯繫合作，於20日船舶靠港後安排救護車載送陽性個案，前往加強版集中檢疫所隔離治療，12名陽性個案皆無台中市活動足跡史，台中港也已全面清消，請市民朋友放心。（編輯：謝雅竹）1110222